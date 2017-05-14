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Беларусь открыта к переговорам с новым правительством Франции - Латушко

15.05.2017 20:08 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь открыта к переговорам с новым правительством Франции - Латушко
Павел Латушко. Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь открыта к переговорам с новым правительством Франции. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции Павел Латушко в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Ждем формирования нового правительства Франции, - сказал Павел Латушко. - Мы открыты к переговорам с новым правительством по вопросам развития и расширения торгово-экономического сотрудничества".

По словам дипломата, в первом квартале 2017 года Беларусь и Франция существенно увеличили взаимный товарооборот. При этом темп роста белорусского экспорта составил 170%.

Павел Латушко также рассказал о начале реализации крупных инвестиционных проектов, в которых участвуют всемирно известные французские компании. "Очень важно, чтобы такие примеры множились. Мы рассчитываем, что с новым руководством Франции наши отношения будут улучшаться", - отметил посол.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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