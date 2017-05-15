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Лукашенко: о перспективности отношений с Китаем в Беларуси знает каждый

16.05.2017 06:51 — Новости Политики | БелТА  
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16 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. О перспективности отношений с Китаем в Беларуси знает каждый. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции "Дяоюйтай", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы действительно дорогой друг нашей Беларуси. Наверное, уже нет в Беларуси того человека, который не знает о наших отношениях, о наших перспективах, о вас как о Председателе этой великой страны", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что рад встрече, ведь каждая из них по-своему особенна, сегодняшняя не исключение. Дополнительную торжественность ей придает тот факт, что она проводится в год 25-летия установления дипломатических отношений между странами.

Впервые Александр Лукашенко приехал в Китай в качестве главы государства в 1995 году, и нынешний визит стал юбилейным - десятым.

В свою очередь Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Беларусь и Китай добились значимых результатов в развитии двустороннего сотрудничества и всегда достигают консенсуса по принципиальным вопросам. "Я уверен в хорошем будущем наших отношений", - заявил он.-0-

 
 
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