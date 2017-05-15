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Китай продолжит оказывать Беларуси помощь по строительству социального жилья

16.05.2017 07:26 — Новости Политики | БелТА  
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Китай продолжит оказывать Беларуси помощь по строительству социального жилья
Фото из архива

16 мая, Пекин /Минск Матиевский - БЕЛТА/. Китай продолжит оказывать Беларуси помощь по строительству социального жилья. Данное решение было принято сегодня во время переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает корреспондент БЕЛТА.

Договоренность была закреплена в межправительственном соглашении о технико-экономической помощи. Документ был подписан в присутствии лидеров двух стран. С белорусской стороны свою подпись на нем поставил министр экономики Владимир Зиновский. "Это продолжение технической помощи по строительству социального жилья", - пояснил руководитель ведомства.

По итогам переговоров глав государств также было заключено межправительственное соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Договоренность была закреплена в межправительственном соглашении о технико-экономической помощи. Документ был подписан в присутствии лидеров двух стран. С...

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