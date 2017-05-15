16 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Китай намерены создать рабочую группу по борьбе с цветными революциями и терроризмом. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает корреспондент БЕЛТА.

Совместное развитие белорусско-китайского сотрудничества не ограничивается экономической и инвестиционной сферами. Так, Беларусь всемерно поддерживает решимость Китая брать на себя обязательство защищать мир во всем мире. "Примером этому являются взаимоотношения наших стран в области обеспечения безопасности, военной сфере и по линии специальных служб, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Создание совместной постоянно действующей рабочей группы по борьбе с цветными революциями и противодействию международному терроризму, внутреннему сепаратизму и религиозному экстремизму придаст новый импульс взаимодействию в этих сферах".

Беларусь также заинтересована в дальнейшем расширении военно-технического сотрудничества, в том числе реализации проектов по модернизации реактивной системы залпового огня "Полонез", разработке современных образцов вооружения, военной техники и иной экспортно ориентированной продукции военного и двойного назначения.

Кроме того, сегодня Государственный секретариат Совета Безопасности Беларуси и Министерство общественной безопасности Китая выходят на подписание новых соглашений, которые будут способствовать налаживанию более тесных контактов по таким важным направлениям, как следственная и экспертная работа, согласованная миграционная политика.

"Наше взаимодействие в области безопасности в полной мере отражает уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.-0-