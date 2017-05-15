16 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней. Данная тема обсуждалась сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время переговоров было отмечено, что такая возможность существует. Главы государств поручили компетентным органам двух стран предметно проработать эту возможность.

Сейчас между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. Кроме того, Китай входит в список 80 стран, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней.-0-