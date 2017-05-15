Россию обвиняют в невыполнении Минских соглашений

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Москва не выполнила минские мирные соглашения и санкции в отношении России надо продлить, считают большинство участников встречи глав МИД европейских стран, которая прошла в Брюсселе.



© Sputnik Виктор Толочко Контактная группа призвала обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ

Мнение руководителей европейских внешнеполитических ведомств озвучил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Напомним, что отношения России и Евросоюза ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Политического диалога в Минске по-прежнему нет

Одновременно с министерской встречей в Брюсселе прошел в Минске и очередной раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса.

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К сожалению, позитивных новостей из белорусской столицы по-прежнему немного: обсуждение политических вопросов буксует который месяц.

Сначала представитель самопровозглашенной ЛНР Родион Мирошник заявил, что Киев заблокировал на переговорах в Минске рассмотрение вопроса об особом статусе Донбасса, а представители Киева "откровенно тянут время". А затем и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Киев уклоняется от прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и затягивает политическое урегулирование конфликта в Донбассе.

По ее словам, на заседании политической подгруппы ее участники так и не смогли перейти к обсуждению по сути повестки дня: вместо диалога о порядке предоставления Донбассу особого статуса представители Киева предлагали к обсуждению вопросы, не касающиеся работы подгруппы.

Никонорова отметила, что закон об особом статусе Донбасса — это основа политического урегулирования в регионе, без согласования механизма его вступления в силу продвижение в остальных вопросах невозможно.

Следующая встреча Контактной группы в Минске запланирована на 24 мая.

Россия просит перечитать Минские соглашения

Между тем российская сторона всегда настаивала на необходимости призвать Киев к ответственности за невыполнение Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, включая нежелание предоставить особый статус Донбассу и нежелание напрямую договариваться о чем-либо с Донецком и Луганском. В частности, именно на это обратил внимание Вашингтона министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в США.

"Что касается в целом России и выполнения минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной минских договоренностей, она является страной-гарантом, как Франция и Германия", — неоднократно отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В самих договоренностях черным по белому написано, кто какие условия должен выполнять. Нет места для вольных трактовок минских договоренностей. Это достаточно лаконичный короткий текст, который вряд ли вынесет разночтение", — заявил он 11 мая в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что ответственность за реализацию минских договоренностей лежит на России.

Новый взгляд на "Восточное партнерство"

Главы МИД в Брюсселе также обсудили перспективы инициативы "Восточное партнерство", в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.Общая позиция европейских дипломатов — партнерству быть.

Евросоюз также обозначил приоритетные темы в отношениях с Баку, Ереваном, Минском, Тбилиси, Кишеневом и Киевом — это экономическое развитие, государственное управление, вопросы связи, энергетической эффективности, мобильность и контакты между людьми. Всего за время действия программы странам-участницам Восточного партнерства было выделено со стороны ЕС 3,2 миллиарда евро на реализацию различных программ по развитию.

Стороны пообещали представить новый взгляд на развитие инициативы на министерском заседании ЕС и восточных партнеров, которое состоится в июне в Люксембурге, а также саммите данного проекта, который, как ожидается, в ноябре пройдет в Эстонии.

Между тем, Беларусь предлагает свою площадку для укрепления взаимосвязей и сближения интеграции в Центральной и Восточной Европе. А Минск готовится к проведению летней сессии ПА ОБСЕ.