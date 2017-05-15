Завершился рабочий визит Лукашенко в Китай

16 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Завершился рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай. Самолет главы государства вылетел из пекинского аэропорта Столица, передает корреспондент БЕЛТА.
С 13 по 15 мая Александр Лукашенко принимал участие в форуме "Один пояс и один", мероприятия которого проходили в Пекине и в пригороде китайской столицы. Во время выступления на заседании круглого стола глав государств - участников саммита белорусский лидер обратил внимание, что сегодня мир находится в стадии активного развития и глобальных перемен, и изменения сопряжены с непрерывными вызовами и опасностями. "Именно поэтому сегодня так важно использовать историческую возможность для изменения модели межгосударственного взаимодействия. Достижение процветания реально лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии", - убежден Президент.
Глава государства также отметил, что инициатива "Один пояс и один путь" - это не просто торговый маршрут, а канал движения идей и совместного создания инноваций. В этой связи белорусская сторона предложила странам продумать алгоритмы по сопряжению своих научных потенциалов.
В эти дни Александр Лукашенко провел двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, а также перспективы развития сотрудничества между странами в различных сферах. В частности, была отмечена необходимость активизировать работу по созданию совместных производств в Пакистане и Турции. Также лидеры стран обстоятельно рассмотрели развитие ситуации в регионе в сфере безопасности, межправительственное и межпарламентское сотрудничество.
Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в сфере военной безопасности и по линии специальных служб, а также в строительной, инвестиционной, финансовой, агропромышленной, туристической областях.
По итогам переговоров было подписано межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, которая будет направлена на поддержку строительства соцжилья в Беларуси. Кроме того, стороны заключили межправительственное соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути.-0-
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