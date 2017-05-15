Завершился рабочий визит Лукашенко в Китай

16 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Завершился рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай. Самолет главы государства вылетел из пекинского аэропорта Столица, передает корреспондент БЕЛТА.

С 13 по 15 мая Александр Лукашенко принимал участие в форуме "Один пояс и один" , мероприятия которого проходили в Пекине и в пригороде китайской столицы. Во время выступления на заседании круглого стола глав государств - участников саммита белорусский лидер обратил внимание , что сегодня мир находится в стадии активного развития и глобальных перемен, и изменения сопряжены с непрерывными вызовами и опасностями. "Именно поэтому сегодня так важно использовать историческую возможность для изменения модели межгосударственного взаимодействия. Достижение процветания реально лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии", - убежден Президент.

Глава государства также отметил, что инициатива "Один пояс и один путь" - это не просто торговый маршрут, а канал движения идей и совместного создания инноваций . В этой связи белорусская сторона предложила странам продумать алгоритмы по сопряжению своих научных потенциалов.

В эти дни Александр Лукашенко провел двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом . Стороны обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, а также перспективы развития сотрудничества между странами в различных сферах. В частности, была отмечена необходимость активизировать работу по созданию совместных производств в Пакистане и Турции. Также лидеры стран обстоятельно рассмотрели развитие ситуации в регионе в сфере безопасности, межправительственное и межпарламентское сотрудничество.

На полях саммита Александр Лукашенко провел переговоры и с другими лидерами стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки . В частности, Президент встретился с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии и Вьетнама.

15 мая состоялась встреча главы белорусского государства с председателем правления китайской корпорации "СИТИК Групп" Чан Чжэньмином. На переговоры также прибыли руководители важнейших подразделений компании. Александр Лукашенко отметил наличие больших перспектив для развития деятельности корпорации в Беларуси. По итогам переговоров компания "СИТИК Групп" приняла решение приступить к реализации новых проектов в стране. Инвестиции будут направлены в агропромышленную, сельскохозяйственную и нефтехимическую сферу.

В последний день визита Президент Беларуси встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государства обсудили прошедший в Пекине форум "Один пояс и один путь" и договорились всячески развивать взаимодействие в формате этого проекта.

Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в сфере военной безопасности и по линии специальных служб, а также в строительной, инвестиционной , финансовой, агропромышленной, туристической областях.

По итогам переговоров было подписано межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, которая будет направлена на поддержку строительства соцжилья в Беларуси . Кроме того, стороны заключили межправительственное соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути.-0-