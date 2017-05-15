Лукашенко завершил рабочий визит в Китай

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник завершил рабочий визит в Китай.



© REUTERS Lintao Zhang/Pool Лукашенко в Пекине призвал сменить модель межгосударственных отношений

Глава государства находился в КНР с рабочим визитом 13-15 мая, за то время он принял участие в международном экономическом форуме "Один пояс – один путь", провел ряд двусторонних встреч с главами государств – участников саммита, был подписан ряд важных для Беларуси соглашений, зарегистрированы новые резиденты в Китайско-белорусском парке "Великий камень".

Как передает БелТА , во вторник самолет Лукашенко вылетел из пекинского аэропорта и направился в Минск.

Как ранее сообщал Sputnik, в столице КНР Лукашенко выступил на форуме "Один пояс – один путь", где призвал президентов изменить модель межгосударственного сотрудничества и работать вместе на основе равноправия и взаимной выгоды для процветания своих стран.

Лукашенко напомнил, что инициатива "Один пояс и один путь" – это не просто торговый маршрут, а канал движения идей и совместного создания инноваций. В этой связи белорусская сторона предложила странам продумать алгоритмы по сопряжению своих научных потенциалов.



© REUTERS Roman Pilipe Лукашенко назвал Шелковый путь "интеграцией поверх блоков"

На полях саммита Лукашенко провел двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, а также перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

В частности, была отмечена необходимость активизировать работу по созданию совместных производств в Пакистане и Турции. Также лидеры стран обстоятельно рассмотрели развитие ситуации в регионе в сфере безопасности, межправительственное и межпарламентское сотрудничество.

Лукашенко также встретился и с другими лидерами стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, в частности с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии и Вьетнама.

В понедельник 15 мая состоялись переговоры главы белорусского государства с председателем правления китайской корпорации "СИТИК Групп" Чан Чжэньмином. Лукашенко отметил наличие больших перспектив для развития деятельности корпорации в Беларуси.



© REUTERS Thomas Peter Трогательная встреча: Лукашенко и Эрдоган обсудили сотрудничество

По итогам переговоров компания "СИТИК Групп" приняла решение приступить к реализации новых проектов в стране. Инвестиции будут направлены в агропромышленную, сельскохозяйственную и нефтехимическую сферу.

В последний день визита президент провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государства обсудили прошедший в Пекине форум и договорились всячески развивать взаимодействие в формате этого проекта. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в сфере военной безопасности и по линии специальных служб, а также в строительной, инвестиционной, финансовой, агропромышленной, туристической областях. По итогам переговоров было подписано межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, которая будет направлена на поддержку строительства соцжилья в Беларуси. Кроме того, стороны заключили межправительственное соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути.