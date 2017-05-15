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Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней

16.05.2017 07:52 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней

16 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней. Данная тема обсуждалась сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время переговоров было отмечено, что такая возможность существует. Главы государств поручили компетентным органам двух стран предметно проработать эту возможность.

Сейчас между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. Кроме того, существуют соответствующие договоренности о кратких поездках в некоторые города Китая. КНР также входит в список 80 стран, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней.

Как пояснил журналистам посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, вопрос о возможности введения безвизового режима сроком до 30 дней возник не впервые. "Этот вопрос прорабатывался достаточно долго и является элементом визовой политики, которую проводит Министерство иностранных дел Беларуси в целом, - сказал дипломат. - Это последовательный, логичный шаг по дальнейшей либерализации визового режима. Он в первую очередь направлен на упрощение и на улучшение туристического бизнеса между двумя странами".

Согласно статистике, китайцы - наиболее активные и тратящие туристы в мире. В прошлом году число туристов из этой страны составило порядка 120 млн, из них около 50 млн посетили европейские страны. Беларусь ежегодно посещают всего лишь несколько тысяч граждан КНР, однако половина из них пребывает в стране более 30 дней. В январе безвизовый режим с Китаем ввела Сербия. Сегодня у них отмечается бум туристических поездок между странами.

"Сейчас министерства иностранных дел двух стран согласно поручению будут предметно отрабатывать документ, возможности. Как правило, нужно несколько месяцев, чтобы выйти на реализацию поручения", - подытожил Кирилл Рудый.-0-

 
 
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Во время переговоров было отмечено, что такая возможность существует. Главы государств поручили компетентным органам двух стран предметно проработать эту...

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