Си Цзиньпин уверен в хорошем будущем отношений с Минском

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Беларусь и Китай добились значимых результатов в развитии двустороннего сотрудничества и всегда достигают консенсуса по принципиальным вопросам, заявил председателя КНР Си Цзиньпин, встречаясь с президентом Беларуси Александра Лукашенко.



© REUTERS JASON LEE Лукашенко завершил рабочий визит в Китай

Белорусский лидер находился с визитом в Пекине, где принял участие в форуме "Один пояс и один путь", а также провел ряд двусторонних встреч, в том числе и с руководителем Китайской Народной Республики.

"Я уверен в хорошем будущем наших отношений", — заявил Си Цзиньпин.

Борьба с терроризмом и миграционная политика

Лидеры двух стран договорились о создании рабочей группы по борьбе с цветными революциями и противодействию международному терроризму, внутреннему сепаратизму и религиозному экстремизму.



© REUTERS Roman Pilipe Лукашенко назвал Шелковый путь "интеграцией поверх блоков"

"Наше взаимодействие в области безопасности в полной мере отражает уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", — Лукашенко.

Официальный Минск всемерно поддерживает решимость Пекина брать на себя обязательство защищать мир во всем мире.

Стороны также обсудили вопросы расширения военно-технического сотрудничества, в том числе реализацию проектов по модернизации реактивной системы залпового огня "Полонез", разработке современных образцов вооружения, военной техники и иной экспортно ориентированной продукции военного и двойного назначения.

Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, Государственный секретариат Совета Безопасности Беларуси и Министерство общественной безопасности Китая выходят на подписание новых соглашений, которые будут способствовать налаживанию более тесных контактов по таким важным направлениям, как следственная и экспертная работа, согласованная миграционная политика.

Кредиты на модернизацию



© Pixabay Беларусь и Китай могут ввести краткосрочный безвизовый режим

Китай рассмотрит возможность выделения Беларуси средств для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Данные проекты технически сложные, а владельцами технологий являются в основном европейские и американские компании, поэтому от возможности предоставления несвязанных кредитов зависит успешность и эффективность их реализации. По оценкам специалистов, необходимая сумма составляет около миллиарда долларов.

По словам Си Цзиньпина, Китай располагает возможностью оказать Белоруссии содействие в данном вопросе. В этой связи он поручил руководителям профильных ведомств проработать этот вопрос.