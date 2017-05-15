|
Си Цзиньпин уверен в хорошем будущем отношений с Минском
16.05.2017 10:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая — Sputnik. Беларусь и Китай добились значимых результатов в развитии двустороннего сотрудничества и всегда достигают консенсуса по принципиальным вопросам, заявил председателя КНР Си Цзиньпин, встречаясь с президентом Беларуси Александра Лукашенко.
© REUTERS JASON LEE
Белорусский лидер находился с визитом в Пекине, где принял участие в форуме "Один пояс и один путь", а также провел ряд двусторонних встреч, в том числе и с руководителем Китайской Народной Республики.
"Я уверен в хорошем будущем наших отношений", — заявил Си Цзиньпин.
Борьба с терроризмом и миграционная политика
Лидеры двух стран договорились о создании рабочей группы по борьбе с цветными революциями и противодействию международному терроризму, внутреннему сепаратизму и религиозному экстремизму.
© REUTERS Roman Pilipe
"Наше взаимодействие в области безопасности в полной мере отражает уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", — Лукашенко.
Официальный Минск всемерно поддерживает решимость Пекина брать на себя обязательство защищать мир во всем мире.
Стороны также обсудили вопросы расширения военно-технического сотрудничества, в том числе реализацию проектов по модернизации реактивной системы залпового огня "Полонез", разработке современных образцов вооружения, военной техники и иной экспортно ориентированной продукции военного и двойного назначения.
Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, Государственный секретариат Совета Безопасности Беларуси и Министерство общественной безопасности Китая выходят на подписание новых соглашений, которые будут способствовать налаживанию более тесных контактов по таким важным направлениям, как следственная и экспертная работа, согласованная миграционная политика.
Кредиты на модернизацию
По словам Си Цзиньпина, Китай располагает возможностью оказать Белоруссии содействие в данном вопросе. В этой связи он поручил руководителям профильных ведомств проработать этот вопрос.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пекин и Минск договорились укреплять сотрудничество и развивать взаимодействие по новым направлениям, включая борьбу с терроризмом и разработку современных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии