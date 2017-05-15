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Си Цзиньпин уверен в хорошем будущем отношений с Минском

16.05.2017 10:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Беларусь и Китай добились значимых результатов в развитии двустороннего сотрудничества и всегда достигают консенсуса по принципиальным вопросам, заявил председателя КНР Си Цзиньпин, встречаясь с президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Си Цзиньпин уверен в хорошем будущем отношений с Минском
© REUTERS JASON LEE
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Белорусский лидер находился с визитом в Пекине, где принял участие  в форуме "Один пояс и один путь", а также провел ряд двусторонних встреч, в том числе и с руководителем Китайской Народной Республики.

"Я уверен в хорошем будущем наших отношений", — заявил  Си Цзиньпин.

Борьба с терроризмом и миграционная политика

Лидеры двух стран договорились о создании рабочей группы по борьбе с цветными революциями и противодействию международному терроризму, внутреннему сепаратизму и религиозному экстремизму.

Си Цзиньпин уверен в хорошем будущем отношений с Минском
© REUTERS Roman Pilipe
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"Наше взаимодействие в области безопасности в полной мере отражает уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", — Лукашенко.

Официальный Минск всемерно поддерживает решимость Пекина брать на себя обязательство защищать мир во всем мире.

Стороны также обсудили вопросы расширения военно-технического сотрудничества, в том числе реализацию проектов по модернизации реактивной системы залпового огня "Полонез", разработке современных образцов вооружения, военной техники и иной экспортно ориентированной продукции военного и двойного назначения.

Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, Государственный секретариат Совета Безопасности Беларуси и Министерство общественной безопасности Китая выходят на подписание новых соглашений, которые будут способствовать налаживанию более тесных контактов по таким важным направлениям, как следственная и экспертная работа, согласованная миграционная политика.

Кредиты на модернизацию

Си Цзиньпин уверен в хорошем будущем отношений с Минском
© Pixabay
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Китай рассмотрит возможность выделения Беларуси средств для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Данные проекты технически сложные, а владельцами технологий являются в основном европейские и американские компании, поэтому от возможности предоставления несвязанных кредитов зависит успешность и эффективность их реализации. По оценкам специалистов, необходимая сумма составляет около миллиарда долларов.

По словам Си Цзиньпина, Китай располагает возможностью оказать Белоруссии содействие в данном вопросе. В этой связи он поручил руководителям профильных ведомств проработать этот вопрос.

 
Теги: Минск
 
 
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Пекин и Минск договорились укреплять сотрудничество и развивать взаимодействие по новым направлениям, включая борьбу с терроризмом и разработку современных...

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