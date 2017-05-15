МИНСК, 16 мая — Sputnik. Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало движение "Говори правду", сообщили Sputnik в пресс-службе профильного ведомства.

"Говори правду" зарегистрировано как республиканское исследовательски-просветительское общественное объединение (РИПОО).

Как сообщили в пресс-службе Минюста, целями объединения являются "содействие построению в Республике Беларусь системы государственных отношений, обеспечивающих эффективное развитие рыночной экономики в условиях сильной социальной поддержки населения", а также объединение граждан для совместной исследовательско-просветительской деятельности.

Помимо этого, целью "Говори правду" при регистрации указывали "формулирование и доведение до государственных органов и общественно-политических институтов консолидированного мнения граждан".

Кампания "Говори правду" была создана в 2010 году и с тех пор функционировала без государственной регистрации — движению в ней отказывали. Лидеры движения дважды становились кандидатами в президенты Беларуси: в 2010 году за высший пост боролся Владимир Некляев (1,78 % голосов), Татьяна Короткевич — в 2015-м (4,44%).

Сейчас организацию возглавляют Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич.