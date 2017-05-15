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Минюст зарегистрировал "Говори правду" как общественное объединение

16.05.2017 10:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало движение "Говори правду", сообщили Sputnik в пресс-службе профильного ведомства.

"Говори правду" зарегистрировано как республиканское исследовательски-просветительское общественное объединение (РИПОО).

Как сообщили в пресс-службе Минюста, целями объединения являются "содействие построению в Республике Беларусь системы государственных отношений, обеспечивающих эффективное развитие рыночной экономики в условиях сильной социальной поддержки населения", а также объединение граждан для совместной исследовательско-просветительской деятельности.

Помимо этого, целью "Говори правду" при регистрации указывали "формулирование и доведение до государственных органов и общественно-политических институтов консолидированного мнения граждан".

Кампания "Говори правду" была создана в 2010 году и с тех пор функционировала без государственной регистрации — движению в ней отказывали. Лидеры движения дважды становились кандидатами в президенты Беларуси: в 2010 году за высший пост боролся Владимир Некляев (1,78 % голосов), Татьяна Короткевич — в 2015-м (4,44%).

Сейчас организацию возглавляют Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич.

 
Теги: Минск
 
 
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С момента создания в 2010-м движение работало в республике без соответствующей регистрации.

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