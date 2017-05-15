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Белорусские депутаты 17 мая рассмотрят ратификацию межправсоглашений с Турцией и Боливией

16.05.2017 11:36 — Новости Политики | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты на очередном заседании 17 мая планируют рассмотреть восемь вопросов, в том числе ратификацию межправительственных соглашений с Турцией и Боливией. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроект "О признании утратившими силу законодательных актов и их отдельных положений". Для рассмотрения во втором чтении в повестку включены изменения в некоторые законы Беларуси, а также поправки в закон о социальном обслуживании.

Перечнем вопросов предусмотрена ратификация международных договоров: соглашения о сотрудничестве в области карантина растений; протокола между государствами - участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования госзакупок; протокола между правительствами Беларуси и Кубы к соглашению о взаимных поставках от 24 июня 2014 года.

Кроме того, будет рассмотрена ратификация соглашения между правительствами Беларуси и Турции о системе содействия взаимной торговле и ратификация межправсоглашения Беларуси и Боливии о военно-техническом сотрудничестве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроект "О признании утратившими силу законодательных актов и их отдельных положений". Для рассмотрения во...

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