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Депутат: внешняя политика должна приносить Беларуси доход

16.05.2017 15:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая – Sputnik. Внешняя политика должна прежде всего приносить доход государству, заявил в пресс-центре Sputnik депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов.

Депутат: внешняя политика должна приносить Беларуси доход
© Sputnik / Виктор Толочко
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Парламентарий напомнил, что из-за географического расположения Беларусь пережила многое, и нахождение страны в центре Европы дает стране как минусы, так и плюсы. 

"Кризис, случившийся на Украине, ситуация между ЕС и Россией подорвали нашу экономику. Но мы взяли из этого определенные уроки. Мы должны выстраивать так свою внешнюю политику так, чтобы она прежде всего приносила доход государству", – сказал Шевцов. 

Высказываясь об отношениях между Беларусью и Россией, парламентарий отметил, что, какие бы ни были разногласия, их нужно решать. "И это в принципе у нас получается", – отметил он. 

Депутат Вадим Девятовский добавил, что сильная Беларусь, Россия и Европа выгодны и полезны друг другу, а проблема порой – в непродуманных шагах и действиях. 

"Читаю сегодня, что молоко снова не то. Мы, когда скрепляли отношения (с Россией – Sputnik), тоже рассчитывали помимо братского отношения и на экономическую выгоду, которую мы просчитывали. Мы развиваем и нефтехимию, и сельское хозяйство, а когда в одностороннем порядке вводится болезненный маневр, мы тоже сидим и думаем, как так жить", – отметил Девятовский.

 
Теги: Минск
 
 
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Парламентарий Шевцов отметил, что республика сделала выводы из последних событий в регионе.

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