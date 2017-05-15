Депутат: внешняя политика должна приносить Беларуси доход

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Внешняя политика должна прежде всего приносить доход государству, заявил в пресс-центре Sputnik депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: некоторые пытаются изобразить Беларусь "нахлебником" России

Парламентарий напомнил, что из-за географического расположения Беларусь пережила многое, и нахождение страны в центре Европы дает стране как минусы, так и плюсы.

"Кризис, случившийся на Украине, ситуация между ЕС и Россией подорвали нашу экономику. Но мы взяли из этого определенные уроки. Мы должны выстраивать так свою внешнюю политику так, чтобы она прежде всего приносила доход государству", – сказал Шевцов.

Высказываясь об отношениях между Беларусью и Россией, парламентарий отметил, что, какие бы ни были разногласия, их нужно решать. "И это в принципе у нас получается", – отметил он.

Депутат Вадим Девятовский добавил, что сильная Беларусь, Россия и Европа выгодны и полезны друг другу, а проблема порой – в непродуманных шагах и действиях.

"Читаю сегодня, что молоко снова не то. Мы, когда скрепляли отношения (с Россией – Sputnik), тоже рассчитывали помимо братского отношения и на экономическую выгоду, которую мы просчитывали. Мы развиваем и нефтехимию, и сельское хозяйство, а когда в одностороннем порядке вводится болезненный маневр, мы тоже сидим и думаем, как так жить", – отметил Девятовский.