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Беларусь проявляет интерес к участию в программах развития на Африканском континенте

16.05.2017 17:37 — Новости Политики | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Южно-Африканской Республике Андрей Молчан встретился с исполнительным директором агентства "Новое партнерство для развития Африки" (НЕПАД) Ибрагимом Маяки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны обсудили перспективы участия Беларуси в программах, реализуемых НЕПАД в Африке, в частности, в области сельского хозяйства, науки и образования, развития промышленного сектора. Подчеркнута заинтересованность в налаживании плодотворного сотрудничества", - рассказали в МИД.

"Новое партнерство для развития Африки" - программа стратегии развития стран Африки, содержащая конкретный комплекс мер. НЕПАД - первая программа развития континента, выдвинутая самими африканскими странами. Общая цель НЕПАД - остановить тенденцию к углублению социально-экономической отсталости африканских государств, способствовать их экономическому росту и качественному расширению их участия в системе мирового хозяйства с опорой на собственные ресурсы и на тесное партнерство с международным сообществом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Южно-Африканской Республике Андрей Молчан встретился с исполнительным директором агентства "Новое партнерство для...

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