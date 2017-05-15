«Говори правду» получило госрегистрацию в Минюсте

Министерство юстиции зарегистрировало «Говори правду». Предыдущие шесть попыток получить официальную госрегистрацию у партии провалились.

Как сообщается на сайте Минюста, целями деятельности Республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду» являются: «содействие построению в Республике Беларусь системы государственных отношений, обеспечивающих эффективное развитие рыночной экономики в условиях сильной социальной поддержки населения; объединение граждан для совместной исследовательско-просветительской деятельности в сфере политики, экономики, социальных и гуманитарных отношений; формулирование и доведение до государственных органов и общественно-политических институтов консолидированного мнения граждан».

Как рассказал руководитель кампании Андрей Дмитриев « Нашей Ниве », получение регистрации после шести лет попыток сделать это, можно объяснить тем, что власти Беларуси хотят сохранить нормальные отношения с Западом и осознает приход перемен.

«Власть понимает, что назрели перемены. Протесты минувшего месяца показали: если в стране нет политического диалога, если оппозиция не имеет представительства на всех уровнях, то даже 10 тысяч на улицах — это огромный риск для политической стабильности страны. И мы очень надеемся, что "Говори правду" будет не единственной, а первой в списке тех организаций, которые ждут своей регистрации», - полагает Дмитриев.

Фото со страницы ГП в социальной сети.

Стоит отметить, что кампания не могла получить регистрацию, как и иные политические структуры, которые власти воспринимают, как оппозиционные, на протяжении многих лет. Первые попытки зарегистрироваться осуществлялись еще при Владимире Некляеве, который вышел из кампании в 2015 году. Позднее разгорелся скандал, так как Некляев обвинил Дмитриева в связях со спецслужбами.

«Меня упрекают, почему я не сделал все, что можно сделать, не боролся с бывшими соратниками, с Дмитриевым, с теми, кто засел сегодня в "Говори правду". Но что я, один человек, могу сделать против спецслужб? Я мог сделать только то, что мог сделать - уйти», - заявил в 2015 году Некляев.

Позднее экс-кандидат в президенты Владимир Некляев и Николай Статкевич создали Конгресс демократических сил переименованный в Белорусский национальный конгресс. Политики намеревались работать над сплочением оппозиции, но, традиционно для Беларуси, были поддержаны далеко не всеми коллегами по цеху.