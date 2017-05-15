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«Говори правду» получило госрегистрацию в Минюсте
16.05.2017 18:20 — Новости Политики | БДГ
Министерство юстиции зарегистрировало «Говори правду». Предыдущие шесть попыток получить официальную госрегистрацию у партии провалились.
Как
Как рассказал руководитель кампании Андрей Дмитриев «
«Власть понимает, что назрели перемены. Протесты минувшего месяца показали: если в стране нет политического диалога, если оппозиция не имеет представительства на всех уровнях, то даже 10 тысяч на улицах — это огромный риск для политической стабильности страны. И мы очень надеемся, что "Говори правду" будет не единственной, а первой в списке тех организаций, которые ждут своей регистрации», - полагает Дмитриев.
Фото со
Стоит отметить, что кампания не могла получить регистрацию, как и иные политические структуры, которые власти воспринимают, как оппозиционные, на протяжении многих лет. Первые попытки зарегистрироваться осуществлялись еще при Владимире Некляеве, который вышел из кампании в 2015 году. Позднее разгорелся скандал, так как Некляев обвинил Дмитриева в связях со спецслужбами.
«Меня упрекают, почему я не сделал все, что можно сделать, не боролся с бывшими соратниками, с Дмитриевым, с теми, кто засел сегодня в "Говори правду". Но что я, один человек, могу сделать против спецслужб? Я мог сделать только то, что мог сделать - уйти», -
Позднее экс-кандидат в президенты Владимир Некляев и Николай Статкевич создали Конгресс демократических сил переименованный в Белорусский национальный конгресс. Политики намеревались работать над сплочением оппозиции, но, традиционно для Беларуси, были поддержаны далеко не всеми коллегами по цеху.
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Министерство юстиции зарегистрировало «Говори правду». Предыдущие шесть попыток получить официальную госрегистрацию у партии провалились.
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