ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Говори правду» получило госрегистрацию в Минюсте

16.05.2017 18:20 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Министерство юстиции зарегистрировало «Говори правду». Предыдущие шесть попыток получить официальную госрегистрацию у партии провалились.

Как сообщается на сайте Минюста, целями деятельности Республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду» являются: «содействие построению в Республике Беларусь системы государственных отношений, обеспечивающих эффективное развитие рыночной экономики в условиях сильной социальной поддержки населения; объединение граждан для совместной исследовательско-просветительской деятельности в сфере политики, экономики, социальных и гуманитарных отношений; формулирование и доведение до государственных органов и общественно-политических институтов консолидированного мнения граждан».

Как рассказал руководитель кампании Андрей Дмитриев «Нашей Ниве», получение регистрации после шести лет попыток сделать это, можно объяснить тем, что власти Беларуси хотят сохранить нормальные отношения с Западом и осознает приход перемен.

«Власть понимает, что назрели перемены. Протесты минувшего месяца показали: если в стране нет политического диалога, если оппозиция не имеет представительства на всех уровнях, то даже 10 тысяч на улицах — это огромный риск для политической стабильности страны. И мы очень надеемся, что "Говори правду" будет не единственной, а первой в списке тех организаций, которые ждут своей регистрации», - полагает Дмитриев.

Фото со страницы ГП в социальной сети.

Стоит отметить, что кампания не могла получить регистрацию, как и иные политические структуры, которые власти воспринимают, как оппозиционные, на протяжении многих лет. Первые попытки зарегистрироваться осуществлялись еще при Владимире Некляеве, который вышел из кампании в 2015 году. Позднее разгорелся скандал, так как Некляев обвинил Дмитриева в связях со спецслужбами.

«Меня упрекают, почему я не сделал все, что можно сделать, не боролся с бывшими соратниками, с Дмитриевым, с теми, кто засел сегодня в "Говори правду". Но что я, один человек, могу сделать против спецслужб? Я мог сделать только то, что мог сделать - уйти», - заявил в 2015 году Некляев.

Позднее экс-кандидат в президенты Владимир Некляев и Николай Статкевич создали Конгресс демократических сил переименованный в Белорусский национальный конгресс. Политики намеревались работать над сплочением оппозиции, но, традиционно для Беларуси, были поддержаны далеко не всеми коллегами по цеху.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство юстиции зарегистрировало «Говори правду». Предыдущие шесть попыток получить официальную госрегистрацию у партии провалились.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Подходы Беларуси к участию в инициативе "Восточное партнерство" обсуждены на встрече в МИД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика