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Глава сербского МИД отметил высокий уровень политического сотрудничества с Беларусью
16.05.2017 19:26 — Новости Политики | БелТА
Ивица Дачич. Фото из архива
16 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первый заместитель председателя правительства - министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 16 мая встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Сербии Владимиром Чушевем в связи с завершением его дипломатической миссии в этой стране, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества по многим направлениям. Ивица Дачич дал высокую оценку достигнутому уровню двустороннего взаимодействия с Беларусью во всех областях, при этом особо отметив сотрудничество в политической сфере.
Министр иностранных дел Сербии выразил благодарность Владимиру Чушеву за его личный вклад в развитие и углубление белорусско-сербских отношений.-0-
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Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества по многим направлениям.
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