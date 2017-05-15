ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава сербского МИД отметил высокий уровень политического сотрудничества с Беларусью

16.05.2017 19:26 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Глава сербского МИД отметил высокий уровень политического сотрудничества с Беларусью
Ивица Дачич. Фото из архива

16 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первый заместитель председателя правительства - министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 16 мая встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Сербии Владимиром Чушевем в связи с завершением его дипломатической миссии в этой стране, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества по многим направлениям. Ивица Дачич дал высокую оценку достигнутому уровню двустороннего взаимодействия с Беларусью во всех областях, при этом особо отметив сотрудничество в политической сфере.

Министр иностранных дел Сербии выразил благодарность Владимиру Чушеву за его личный вклад в развитие и углубление белорусско-сербских отношений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества по многим направлениям.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
«Говори правду» получило госрегистрацию в Минюсте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика