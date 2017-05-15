Глава сербского МИД отметил высокий уровень политического сотрудничества с Беларусью

Ивица Дачич. Фото из архива

16 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первый заместитель председателя правительства - министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 16 мая встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Сербии Владимиром Чушевем в связи с завершением его дипломатической миссии в этой стране, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества по многим направлениям. Ивица Дачич дал высокую оценку достигнутому уровню двустороннего взаимодействия с Беларусью во всех областях, при этом особо отметив сотрудничество в политической сфере.

Министр иностранных дел Сербии выразил благодарность Владимиру Чушеву за его личный вклад в развитие и углубление белорусско-сербских отношений.-0-