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Польша не согласится принимать беженцев, но не отказывается помогать

16.05.2017 21:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Правительство Польши не согласится принимать беженцев в рамках программы ЕС по расселению мигрантов, заявила во вторник премьер-министр страны Беата Шидло на пресс-конференции в Варшаве.

Она отметила, что согласно последним соцопросам почти три четверти жителей страны выступают против приема беженцев.

Польша не согласится принимать беженцев, но не отказывается помогать
© Sputnik Михаил Воскресенский
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При этом глава польского правительства сказала, что Польша не против помогать беженцам и помогает им гуманитарной помощью, участвует в лечении пострадавших, сотрудничает с некоммерческими организациями.

Ранее Шидло уже подвергал критике миграционную политику Евросоюза, а в ходе сегодняшней пресс-конференции отметила, что Еврокомиссия не учится на своих ошибках и допускает их снова. По ее словам, то, что ЕК не прислушивается к мнению стран — членов ЕС, и привело, в частности, к Brexit.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС решили расселить в 23 из 28 стран союза, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению польского премьера, то, что Еврокомиссия не прислушивается к мнениям государств — членов ЕС, привело, в частности, и к Brexit.

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