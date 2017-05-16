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Трамп назвал встречу с Лавровым замечательной

16.05.2017 20:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым была замечательной и успешной, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал встречу с Лавровым замечательной
© REUTERS Kevin Lamarque
Трамп заявил о желании помочь России в борьбе с ИГ

На минувшей неделе в Вашингтоне Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, затем главу МИД РФ принял Трамп.

"У нас была очень успешная встреча с министром иностранных дел России на прошлой неделе…, у нас была замечательная встреча", — заявил журналистам Трамп перед началом переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне.

Он отметил, что США хотят привлечь максимальное число стран к совместной борьбе с терроризмом. "У нас будут достижения (в борьбе с запрещенной в России группировкой "Исламское государство") в предстоящие годы, и мы хотим привлечь столь многие (страны), насколько это возможно, чтобы бороться с терроризмом", — сказал Трамп.

Вместе с тем, газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о террористах ИГ. Американские СМИ выдвигают предположения, что речь на встрече могла идти об угрозе терактов на самолетах. Однако к Белом доме заявляют, что все подобные сообщения  — ложь. Госсекретарь Тиллерсон заявил, что на встрече обсуждались "общие усилия и угрозы, связанные с терроризмом".

Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.

Cам хозяин Белого дома заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По словам главы государства, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от Москвы усиления борьбы с терроризмом.

 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом глава государства ответил на просьбы журналистов прокомментировать сообщения о предоставлении Лаврову секретной информации во время встречи.

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