Беларусь и Бразилия обсудили взаимодействие по линии ЕАЭС-МЕРКОСУР

17 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Александр Церковский 16 мая встретился с исполнительным секретарем (первым заместителем министра) Министерства промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии Маркусом Жоржи де Лимой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-бразильского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также взаимодействие между Евразийским экономическим союзом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР).-0-