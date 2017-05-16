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Беларусь и Бразилия обсудили взаимодействие по линии ЕАЭС-МЕРКОСУР

17.05.2017 11:26 — Новости Политики | БелТА  
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17 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Александр Церковский 16 мая встретился с исполнительным секретарем (первым заместителем министра) Министерства промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии Маркусом Жоржи де Лимой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-бразильского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также взаимодействие между Евразийским экономическим союзом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-бразильского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также...

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