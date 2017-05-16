Лукашенко 18 мая встретится с Президентом Сербии Николичем

Томислав Николич и Александр Лукашенко. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 мая во Дворце Независимости проведет встречу с Президентом Сербии Томиславом Николичем, который 17-18 мая будет находиться в Беларуси с рабочим визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудят состояние белорусско-сербских отношений, реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет. Президенты также обменяются мнениями по политической повестке дня и другим актуальным вопросам.

Планируется, что Александр Лукашенко наградит Томислава Николича орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.-0-