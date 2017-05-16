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Лукашенко 18 мая встретится с Президентом Сербии Николичем
17.05.2017 15:29 — Новости Политики | БелТА
Томислав Николич и Александр Лукашенко. Фото из архива
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 мая во Дворце Независимости проведет встречу с Президентом Сербии Томиславом Николичем, который 17-18 мая будет находиться в Беларуси с рабочим визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главы государств обсудят состояние белорусско-сербских отношений, реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет. Президенты также обменяются мнениями по политической повестке дня и другим актуальным вопросам.
Планируется, что Александр Лукашенко наградит Томислава Николича орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.-0-
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Главы государств обсудят состояние белорусско-сербских отношений, реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет.
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