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Лукашенко 18 мая встретится с Президентом Сербии Николичем

17.05.2017 15:29 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко 18 мая встретится с Президентом Сербии Николичем
Томислав Николич и Александр Лукашенко. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 мая во Дворце Независимости проведет встречу с Президентом Сербии Томиславом Николичем, который 17-18 мая будет находиться в Беларуси с рабочим визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудят состояние белорусско-сербских отношений, реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет. Президенты также обменяются мнениями по политической повестке дня и другим актуальным вопросам.

Планируется, что Александр Лукашенко наградит Томислава Николича орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Главы государств обсудят состояние белорусско-сербских отношений, реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет.

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