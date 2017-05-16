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Президент Сербии Николич прибудет в Беларусь с рабочим визитом

17.05.2017 16:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Президент Сербии Томислав Николич 17-18 мая посетит Беларусь с рабочим визитом и проведет переговоры со своим белорусским коллегой президентом Александром Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Президент Сербии Николич прибудет в Беларусь с рабочим визитом
© Фото: МВД Беларуси
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Это не первый визит Николича в Беларусь: он посещал республику в 2013 и в 2015 годах.

Планируется, что в ходе переговоров два президента обсудят состояние белорусско-сербских отношений, ход реализации совместных инвестпроектов и обменяются мнениями по политической повестке дня.

Как ожидается, во время встречи Лукашенко вручит своему сербскому коллеге орден Дружбы народов, которым наградит его за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.

Как ранее сообщалось, в последний раз Николич посещал Беларусь в 2015 году. Тогда он также встретился с Лукашенко, побывал в Мирском замке, а также посмотрел на площадку строительства многофункционального комплекса "Минск-Мир", который тогда планировалось возводить с использованием сербских инвестиций. Здесь же Николич и Лукашенко заложили капсулу в знак начала строительства этого крупного объекта.

Сегодня строительство недвижимости в этом комплексе ведет сербская компания "Дана Астра", которая стала новым инвестором вместо российской НГК "ИТЕРА".

На переговорах с Лукашенко два года назад Николич высказался за полную отмену европейских санкций в отношении Беларуси.

Тогда же было заявлено, что в ближайшие годы страны должны удвоить товарооборот и довести его до 0,5 миллиардов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время переговоров с Лукашенко он обсудит вопросы реализации инвестпроектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет.

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