ЕС официально отменил визы для граждан Украины

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело и председатель Европейского парламента Антонио Таяни Абела подписали документ, которым были внесены изменения в законодательство ЕС для предоставления гражданам Украины безвизового режима.



© AP/ Winfried Rothermel Страны ЕС договорились, как будут приостанавливать безвизовый режим

Подписанным регламентом внесены изменения в Регламент о визовом перечне от 15 марта 2001 года: Украина перенесена из списка стран, гражданам которых необходимы визы при пересечении границ Шенгенской зоны, в список стран, освобожденных от этого требования.

На церемонии подписания, прошедшей в Страсбурге, присутствовал украинский президент Петр Порошенко.

Регламент опубликуют в официальном вестнике ЕС, через 20 дней граждане Украины смогут ездить в ЕС без виз. Ориентировочно, безвизовый режим вступит в силу 11 июня.

Украинцы смогут свободно передвигаться по территории Шенгенской зоны, но находиться в странах Шенгена допускается не более чем 90 дней в течение полугода. При этом безвиз для граждан Украины не дает им разрешения работать и учиться в странах ЕС: ездить в Европу можно будет только для туризма, по деловым вопросам, для участия в культурных мероприятиях, посещения родственников и близких.