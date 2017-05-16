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ЕС официально отменил визы для граждан Украины

17.05.2017 16:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело и председатель Европейского парламента Антонио Таяни Абела подписали документ, которым были внесены изменения в законодательство ЕС для предоставления гражданам Украины безвизового режима.

ЕС официально отменил визы для граждан Украины
© AP/ Winfried Rothermel
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Подписанным регламентом внесены изменения в Регламент о визовом перечне от 15 марта 2001 года: Украина перенесена из списка стран, гражданам которых необходимы визы при пересечении границ Шенгенской зоны, в список стран, освобожденных от этого требования.

На церемонии подписания, прошедшей в Страсбурге, присутствовал украинский президент Петр Порошенко.

Регламент опубликуют в официальном вестнике ЕС, через 20 дней граждане Украины смогут ездить в ЕС без виз. Ориентировочно, безвизовый режим вступит в силу 11 июня. 

Украинцы смогут свободно передвигаться по территории Шенгенской зоны, но находиться в странах Шенгена допускается не более чем 90 дней в течение полугода. При этом безвиз для граждан Украины не дает им разрешения работать и учиться в странах ЕС: ездить в Европу можно будет только для туризма, по деловым вопросам, для участия в культурных мероприятиях, посещения родственников и близких.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом для украинцев есть ряд ограничений: ездить в Европу можно будет не более чем на 90 дней в полгода и только для туризма, по деловым вопросам, для участия в...

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