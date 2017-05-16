Национальные консультации по глобальному договору о миграции прошли в Минске

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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под эгидой Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел и представительства Международной организации по миграции в Беларуси прошли национальные консультации, посвященные подготовке к переговорному процессу по Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Представители республиканских органов государственного управления Беларуси, агентств системы ООН и общественных организаций обсудили широкий спектр вопросов, касающихся укрепления потенциала и совершенствования национальной миграционной политики, взаимосвязи миграции и развития. Особое внимание уделено развитию международного сотрудничества для эффективного управления миграционными процессами на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также противодействию нелегальной миграции и торговле людьми.

"Беларусь стала одной из первых стран в регионе, организовавшей национальные консультации по данному вопросу. Рекомендации, выработанные в ходе этого мероприятия, лягут в основу позиции Беларуси на переговорах по Глобальному договору о миграции", - отметили в МИД.

Глобальный договор будет принят на международной конференции по миграции, которая состоится в штаб-квартире ООН осенью 2018 года. В нем будут закреплены согласованные государствами принципы, обязательства и договоренности в сфере глобального регулирования международной миграции и укрепления координации в этой области.-0-