ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Национальные консультации по глобальному договору о миграции прошли в Минске

17.05.2017 17:59 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Национальные консультации по глобальному договору о миграции прошли в Минске
Фото МИД

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под эгидой Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел и представительства Международной организации по миграции в Беларуси прошли национальные консультации, посвященные подготовке к переговорному процессу по Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Представители республиканских органов государственного управления Беларуси, агентств системы ООН и общественных организаций обсудили широкий спектр вопросов, касающихся укрепления потенциала и совершенствования национальной миграционной политики, взаимосвязи миграции и развития. Особое внимание уделено развитию международного сотрудничества для эффективного управления миграционными процессами на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также противодействию нелегальной миграции и торговле людьми.

"Беларусь стала одной из первых стран в регионе, организовавшей национальные консультации по данному вопросу. Рекомендации, выработанные в ходе этого мероприятия, лягут в основу позиции Беларуси на переговорах по Глобальному договору о миграции", - отметили в МИД.

Глобальный договор будет принят на международной конференции по миграции, которая состоится в штаб-квартире ООН осенью 2018 года. В нем будут закреплены согласованные государствами принципы, обязательства и договоренности в сфере глобального регулирования международной миграции и укрепления координации в этой области.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Беларусь стала одной из первых стран в регионе, организовавшей национальные консультации по данному вопросу. Рекомендации, выработанные в ходе этого мероприятия,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
ЕС официально отменил визы для граждан Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика