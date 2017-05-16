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Проект соглашения о статусе и привилегиях МККК на территории Беларуси обсужден в МИД

17.05.2017 18:08 — Новости Политики | БелТА  
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Проект соглашения о статусе и привилегиях МККК на территории Беларуси обсужден в МИД

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект соглашения о статусе и привилегиях Международного Комитета Красного Креста на территории Беларуси обсужден на встрече в Министерстве иностранных дел, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В МИД 17 мая состоялась встреча представителей заинтересованных государственных органов Беларуси с сотрудниками региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России, Беларуси и Молдове. Обсужден представленный МККК проект Соглашения о статусе и привилегиях Международного Комитета Красного Креста на территории Республики Беларусь, направленный на создание правовых условий для открытия представительства данной организации в нашей стране", - проинформировали в пресс-службе.

Стороны обменялись мнениями и достигли взаимопонимания по ряду положений проекта соглашения, а также обсудили пути дальнейшего наращивания сотрудничества с МККК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны обменялись мнениями и достигли взаимопонимания по ряду положений проекта соглашения, а также обсудили пути дальнейшего наращивания сотрудничества с...

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