Проект соглашения о статусе и привилегиях МККК на территории Беларуси обсужден в МИД

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект соглашения о статусе и привилегиях Международного Комитета Красного Креста на территории Беларуси обсужден на встрече в Министерстве иностранных дел, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В МИД 17 мая состоялась встреча представителей заинтересованных государственных органов Беларуси с сотрудниками региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России, Беларуси и Молдове. Обсужден представленный МККК проект Соглашения о статусе и привилегиях Международного Комитета Красного Креста на территории Республики Беларусь, направленный на создание правовых условий для открытия представительства данной организации в нашей стране", - проинформировали в пресс-службе.

Стороны обменялись мнениями и достигли взаимопонимания по ряду положений проекта соглашения, а также обсудили пути дальнейшего наращивания сотрудничества с МККК.-0-