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Президент Сербии прибыл в Беларусь с рабочим визитом

17.05.2017 21:40 — Новости Политики | БелТА  
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Томислав Николич прибыл в Беларусь с рабочим визитом, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что 18 мая во Дворце Независимости состоится встреча Томислава Николича с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главы государств обсудят состояние белорусско-сербских отношений, реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет. Президенты также обменяются мнениями по политической повестке дня и другим актуальным вопросам.

Александр Лукашенко наградит Томислава Николича орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется, что 18 мая во Дворце Независимости состоится встреча Томислава Николича с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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