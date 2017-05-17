|
Сербия будет интенсифицировать сотрудничество с Беларусью
18.05.2017 10:04 — Новости Политики | БелТА
Томислав Николич. Фото из архива
18 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сербия будет интенсифицировать сотрудничество с Беларусью. Об этом заявил Президент Сербии Томислав Николич сегодня в интервью БЕЛТА и БТ во время визита в Минск.
Томислав Николич напомнил, что встречался с главой белорусского государства Александром Лукашенко сразу после вступления в свою президентскую должность.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Томислав Николич напомнил, что встречался с главой белорусского государства Александром Лукашенко сразу после вступления в свою президентскую должность.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии