Томислав Николич. Фото из архива

18 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сербия будет интенсифицировать сотрудничество с Беларусью. Об этом заявил Президент Сербии Томислав Николич сегодня в интервью БЕЛТА и БТ во время визита в Минск.

Томислав Николич напомнил, что встречался с главой белорусского государства Александром Лукашенко сразу после вступления в свою президентскую должность.

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