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Лукашенко рассчитывает на дальнейшее позитивное развитие белорусско-сербских отношений
18.05.2017 10:21 — Новости Политики | БелТА
Томислав Николич и Александр Лукашенко. Фото из архива
18 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее позитивное развитие белорусско-сербских отношений. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Сербии Томиславом Николичем, передает корреспондент БЕЛТА.
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Томислав Николич и Александр Лукашенко. Фото из архива 18 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на...
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