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Сербия будет интенсифицировать сотрудничество с Беларусью - Николич

18.05.2017 10:04 — Новости Политики | БелТА  
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Сербия будет интенсифицировать сотрудничество с Беларусью - Николич
Томислав Николич

18 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сербия будет интенсифицировать сотрудничество с Беларусью. Об этом заявил Президент Сербии Томислав Николич сегодня в интервью БЕЛТА и Белтелерадиокомпании во время визита в Минск.

Томислав Николич напомнил, что встречался с главой белорусского государства Александром Лукашенко сразу после вступления в свою президентскую должность и тогда была достигнута договоренность об интенсификации взаимодействия, особенно экономического. "И эти договоренности привели к конкретным результатам", - сказал он. Наряду с этим Президент Сербии констатировал, что, к сожалению, в последние год-полтора по причине мирового экономического кризиса произошел некоторый спад и в белорусско-сербских экономических отношениях.

Кроме того, сербский лидер подчеркнул, что в настоящее время ведутся интенсивные переговоры об активизации связей, в частности, расширении присутствия белорусских предприятий на сербском рынке и сербских - в Беларуси. Это касается в том числе сельского хозяйства, промышленности, где, по мнению сербской стороны, есть перспективы выхода и на рынки третьих стран.

"Мы будем осуществлять интенсификацию наших двусторонних экономических отношений", - заявил президент Сербии. Что касается политического взаимодействия, он обратил внимание на совпадение взглядов двух государств на многие вопросы международной повестки дня. "Нет никаких препятствий для динамичного роста нашего сотрудничества. Сербия в равной степени считает важным развитие отношений и на Западе, и на Востоке, но очевидно, что большее понимание и дружбу находит все же на Востоке", - считает Томислав Николич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Томислав Николич напомнил, что встречался с главой белорусского государства Александром Лукашенко сразу после вступления в свою президентскую должность и тогда...

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