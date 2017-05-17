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Лукашенко рассчитывает на дальнейшее позитивное развитие белорусско-сербских отношений

18.05.2017 10:21 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко рассчитывает на дальнейшее позитивное развитие белорусско-сербских отношений
Томислав Николич и Александр Лукашенко. Фото из архива

18 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее позитивное развитие белорусско-сербских отношений. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Сербии Томиславом Николичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что как бы ни складывались обстановка и ситуация в Сербии и в Беларуси, народы двух стран всегда тянулись друг к другу. И с приходом к власти Томислава Николича белорусско-сербские отношения разительно изменились. "Мы встречались в Пекине с избранным Президентом Сербии Александром Вучичем. И я заметил, что тот фундамент, который мы заложили в основу восстановления наших дружественных отношений между православными народами Беларуси и Сербии, укрепляется. Я вижу это по избранному Президенту. Он абсолютно настроен так же, проводя эту политику нашей дружбы", - сказал Александр Лукашенко.

Он сказал, что товарооборот между Беларусью и Сербией увеличился в разы за последние годы. "У нас нет закрытых тем. Вы должны знать, что мы всегда с любовью и уважением относились к сербам и будем придерживаться такой политики", - заверил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что очень ценит позицию Томислава Николича в отношении Беларуси. "Суть этой позиции состоит в том, что Томислав Николич еще до своего избрания Президентом не просто приезжал в Беларусь, а открыто, честно и принципиально поддерживал, занимал жесткую позицию по защите интересов белорусского народа, - сказал Президент Беларуси. - Это - главное. Потому что с президентами мы обязаны сотрудничать. Нравимся мы друг другу - не нравимся, мы должны воспринимать реалии. А просто как человек - до избрания - Томислав Николич был особым в отношении к нашей стране".

"Поэтому награда сегодняшняя (Александр Лукашенко вручил Томиславу Николичу орден Дружбы народов. - Прим. БЕЛТА) абсолютно заслуженная. Здесь нет никаких условностей. Здесь нет ничего такого, что связано с должностью Президента, хоть и не без этого. Потому что когда тебя избрали Президентом, мы осуществили то, что должны были сделать давно при прежних руководителях Сербии", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко попросил Томислава Николича "далеко не уходить" от отношений между Беларусью и Сербией, держать их в поле зрения, почаще приезжать в Беларусь и подсказывать, на что надо обратить внимание. "Думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народов во имя укрепления нашей дружбы. Я на это очень рассчитываю", - резюмировал глава белорусского государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского государства отметил, что как бы ни складывались обстановка и ситуация в Сербии и в Беларуси, народы двух стран всегда тянулись друг к другу. И с...

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