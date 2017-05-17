Николич по завершении президентских полномочий может продолжить курировать сотрудничество Беларуси и Сербии

18 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Сербии Томислав Николич по завершении своих президентских полномочий может продолжить курировать сотрудничество Беларуси и Сербии. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с Александром Вучичем (избран Президентом Сербии 2 апреля 2017 года. - Прим. БЕЛТА) знакомы 25 лет. Он проводит такую же политику. Так что ничего не изменится в наших отношениях. Мы договорись с ним и с Президентом России, Председателем КНР, чтобы я взял на себя координацию сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем", - заявил Томислав Николич.

Он отметил, что соответствующая его роль может быть формализована и в отношении Беларуси.

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