﻿ Николич по завершении президентских полномочий может продолжить курировать сотрудничество Беларуси и Сербии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николич по завершении президентских полномочий может продолжить курировать сотрудничество Беларуси и Сербии

18.05.2017 10:56 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

18 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Сербии Томислав Николич по завершении своих президентских полномочий может продолжить курировать сотрудничество Беларуси и Сербии. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с Александром Вучичем (избран Президентом Сербии 2 апреля 2017 года. - Прим. БЕЛТА) знакомы 25 лет. Он проводит такую же политику. Так что ничего не изменится в наших отношениях. Мы договорись с ним и с Президентом России, Председателем КНР, чтобы я взял на себя координацию сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем", - заявил Томислав Николич.

Он отметил, что соответствующая его роль может быть формализована и в отношении Беларуси.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы с Александром Вучичем (избран Президентом Сербии 2 апреля 2017 года. - Прим. БЕЛТА) знакомы 25 лет. Он проводит такую же политику. Так что ничего не изменится в наших...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее позитивное развитие белорусско-сербских отношений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика