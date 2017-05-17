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Эксперты обсудят доклад Беларуси о гражданских и политических правах

18.05.2017 11:29 — Новости Политики | БелТА  
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Эксперты обсудят доклад Беларуси о гражданских и политических правах
МИД. Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси при поддержке Программы развития ООН проводит 18 мая консультации экспертного уровня по теме "Отчетность в соответствии с международным пактом о гражданских и политических правах: пятый периодический доклад Республики Беларусь". Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мероприятие посвящено представлению Республикой Беларусь пятого периодического доклада в Комитет ООН по правам человека, - добавил Дмитрий Мирончик. - Консультации послужат платформой для обмена мнениями по вопросам, отраженным в докладе, а также для рассмотрения международного передового опыта отчетности в договорные органы по правам человека и сотрудничества в этом процессе государства и гражданского общества".

В мероприятии примут участие представители органов государственного управления, общественных объединений и международных организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В мероприятии примут участие представители органов государственного управления, общественных объединений и международных организаций.

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