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Николич по завершении президентских полномочий может продолжить курировать сотрудничество Беларуси и Сербии

18.05.2017 10:56 — Новости Политики | БелТА  
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18 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Сербии Томислав Николич по завершении своих президентских полномочий может продолжить курировать сотрудничество Беларуси и Сербии. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с Александром Вучичем (избран Президентом Сербии 2 апреля 2017 года. - Прим. БЕЛТА) знакомы 25 лет. Он проводит такую же политику. Так что ничего не изменится в наших отношениях. Мы договорились с ним и с Президентом России, Председателем КНР, чтобы я взял на себя координацию сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем", - заявил Томислав Николич.

Он отметил, что соответствующая его роль может быть формализована и в отношении Беларуси. "Мы поставили наши отношения на такой высокий уровень, что они уже никогда не смогут ухудшиться", - уверен Томислав Николич.

Президент Сербии поблагодарил за награждение его орденом Дружбы народов и подчеркнул особый характер отношения белорусского лидера к этой стране. "Вы посещали Сербию во время бомбардировок НАТО. Я тогда был в оппозиции, но я это не забыл и никогда не забуду. Потому что этот жест в вашем лице - на самом деле жест белорусского народа, который, как и сербский, понес самые большие жертвы во Второй мировой войне", - сказал он.

"Я также был в оппозиции, когда присутствовал на вашей инаугурации после президентских выборов (вероятно, речь идет о президентских выборах в Беларуси в 2010 году. - Прим. БЕЛТА). И это многие в Сербии не понимали", - отметил Томислав Николич.

Президент Сербии рассказал, что попытался снять вопрос отрицательного в отдельных аспектах отношения к Беларуси, когда посетил ее сразу после избрания на пост главы государства. "Тем самым я хотел показать свое отношение к санкциям, которые Европа ввела в отношении Беларуси. И тогда меня госпожа Эштон (Кэтрин Эштон - с 1 декабря 2009 года по 1 ноября 2014 года - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. - Прим. БЕЛТА) спросила, почему я еду в Беларусь, я ей ответил: "Было бы лучше и для вас, если бы вы почаще ездили в Беларусь", - подчеркнул Президент Сербии.

"Тогда мы укрепили наше экономическое сотрудничество и договорились о его поднятии на гораздо более высокий уровень", - добавил он.

С 2009 по 2015 год товарооборот между двумя странами вырос в 4,7 раза, превысив отметку в $250 млн. В январе-марте 2017 года товарооборот составил $54,5 млн, что на 25,6% выше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Объем белорусского экспорта в Сербию увеличился на 59,6% и составил $28,4 млн.

В Сербии 2 апреля состоялись очередные президентские выборы, победу на которых одержал действующий председатель правительства и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Александр Вучич. Вступление в должность избранного Президента Сербии ожидается 31 мая 2017 года. В этот же день заканчиваются полномочия Томислава Николича, который не стал баллотировался на второй президентский срок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Он отметил, что соответствующая его роль может быть формализована и в отношении Беларуси. "Мы поставили наши отношения на такой высокий уровень, что они уже никогда...

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