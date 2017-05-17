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Беларусь и Россия обсудят консульские вопросы

18.05.2017 11:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Очередные межмидовские консультации по консульским вопросам между Беларусью и Россией пройдут 23-24 мая в Москве, сообщил в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Беларусь и Россия обсудят консульские вопросы
© Sputnik Андрей Александров
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Беларусь и Россия периодически проводят консультации между консульскими отделами МИД по актуальным вопросам — в том числе и порядка пересечении границ стран.

"Российско-Белорусские консультации по консульским вопросам состоятся 23-24 мая в Москве", — сообщил журналистам Мирончик.

По словам представителя МИД, среди поднятых вопросов будут также о работе консульских отделов, а также — об изомериях в законодательстве по пересечению государственных границ Беларуси и России.

С начала недели Россия перевела рейсы из Беларуси в международные секторы авиапортов — это произошло, по словам Российской стороны, из-за решения РБ разрешить безвизовый въезд в республику гражданам 80 государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди вопросов - изменения законодательства о пересечении границ, как Беларуси так и России.

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