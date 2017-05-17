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Глава МИД Эстонии посетит Беларусь 23 мая с рабочим визитом

18.05.2017 11:41 — Новости Политики | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер посетит Беларусь 23 мая с рабочим визитом. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что во время визита он встретится с министром иностранных дел Владимиром Макеем, а также руководством правительства и парламента Беларуси.

"Стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества с учетом председательства Эстонии в Совете Европейского союза во второй половине 2017 года. Особое внимание будет уделено перспективам взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом, а также теме участия Беларуси в инициативе "Восточное партнерство", - отметил Дмитрий Мирончик.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется, что во время визита он встретится с министром иностранных дел Владимиром Макеем, а также руководством правительства и парламента Беларуси.

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