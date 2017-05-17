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Конференция "25 лет внешней политики Беларуси" пройдет 18-19 мая в Минске

18.05.2017 11:40 — Новости Политики | БелТА  
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Конференция "25 лет внешней политики Беларуси" пройдет 18-19 мая в Минске
Дмитрий Мирончик. Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция "25 лет внешней политики Беларуси" пройдет 18-19 мая в Минске в рамках экспертной инициативы "Минский диалог". Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время дискуссии будет рассмотрен широкий круг вопросов - от зарождения суверенной внешней политики Беларуси, развития отношений с основными политическими партнерами до проблем концептуализации современной внешней политики нашей страны и реагирования на угрозы мировой и региональной безопасности", - сказал Дмитрий Мирончик.

В работе конференции примут участие министры, которые в разное время руководили белорусским внешнеполитическим ведомством, представители депутатского корпуса, белорусские и зарубежные дипломаты, а также ученые-международники и эксперты-аналитики.

С учетом важности тематики мероприятия в его открытии примет участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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