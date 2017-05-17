Сербия предлагает Беларуси вместе торговать на рынках ЕС

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Сербия готова вместе с Беларусью выходить на рынки третьих стран, заявил в ходе визита в Минск президент Сербии Томислав Николич.

"Для нас нет препятствий для выхода на рынок ЕАЭС и рынок Европейского союза. У нас с этими рынками абсолютное равноправное сотрудничество — и с Востоком, и с Западом", — приводит слова Николича информационное агентство БелТА .

С учетом этого факта, по мнению сербского президента, "нет проблем и для выхода туда нашей совместной с Беларусью продукции".

Беларусь в свою очередь тоже рассчитывает на дальнейшее позитивное развитие отношений.

Орден Дружбы и выросший товарооборот

Президент Сербии Томислав Николич прилетел в четверг в Минск обычным рейсом авиакомпании Lufthansa. В итоге традиционная церемония встречи с хлебом-солью была организована не у трапа самолета, а у здания аэропорта, куда Николича подвезли на правительственном автомобиле.

До начала переговоров Николича с президентом Беларуси, Александр Лукашенко вручил гостю орден Дружбы. Президент Сербии был удостоен этой награды "за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией", подчеркнули в пресс-службе главы государства.

Вручая награду, Лукашенко подчеркнул, что очень ценит позицию Томислава Николича в отношении Беларуси.

"Суть этой позиции состоит в том, что Томислав Николич еще до своего избрания президентом не просто приезжал в Беларусь, а открыто, честно и принципиально поддерживал, занимал жесткую позицию по защите интересов белорусского народа. Это — главное. Потому что с президентами мы обязаны сотрудничать. Нравимся мы друг другу — не нравимся, мы должны воспринимать реалии. А просто как человек — до избрания — Томислав Николич был особым в отношении к нашей стране", — заметил Лукашенко.

Он напомнил, что за последние годы товарооборот между Беларусью и Сербией увеличился в разы, и у партнеров нет закрытых тем. Такой политики стороны будут придерживаться и впредь с приходом на пост президента Александра Вучича. Избранный президент Сербии вступает в должность 31 мая 2017 года

"Мы встречались в Пекине с избранным президентом Сербии Александром Вучичем. И я заметил, что тот фундамент, который мы заложили в основу восстановления наших дружественных отношений между православными народами Беларуси и Сербии, укрепляется", — подчеркнул Лукашенко.

Интенсифицировать сотрудничество

Сербия намерена интенсифицировать сотрудничество с Беларусью, заявил Николич журналистам после встречи с белорусским президентом.

Он напомнил, что в последние год-полтора на фоне мирового экономического кризиса произошел некоторый спад в белорусско-сербских экономических отношениях. Сейчас идут переговоры об активизации двусторонних связей. Обсуждаются варианты присутствия белорусских предприятий на сербском рынке и сербских — в Беларуси.

"Мы будем осуществлять интенсификацию наших двусторонних экономических отношений", — сказал Николич.

При этом он подчеркнул, что даже оставив пост президента готов курировать белорусско-сербское взаимодействие.

"Мы с Александром Вучичем знакомы 25 лет. Он проводит такую же политику. Так что ничего не изменится в наших отношениях. Мы договорись с ним и с президентом России, председателем КНР, чтобы я взял на себя координацию сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем", — заявил Николич.

На встрече с Лукашенко он предположил, что соответствующая роль может быть формализована и в отношении Беларуси.