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Молодые дипломаты Беларуси и России намерены заключить меморандум о сотрудничестве

18.05.2017 12:02 — Новости Политики | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые дипломаты Беларуси и России намерены заключить меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители ветеранских и молодежных структур профсоюзной организации МИД России посетят Минск 23-24 мая. Их визит будет приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией.

"Запланированы встречи в Министерстве иностранных дел Беларуси, Федерации профсоюзов, белорусских высших учебных заведениях, а также участие в Белорусском промышленном форуме. Программой визита предусматривается подписание меморандума о сотрудничестве между Клубом молодых дипломатов МИД Беларуси и Советом молодых дипломатов МИД России", - рассказал Дмитрий Мирончик.

Мероприятие направлено на дальнейшее укрепление партнерских связей по линии молодежных и ветеранских структур внешнеполитических ведомств и учреждений образования двух стран.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Представители ветеранских и молодежных структур профсоюзной организации МИД России посетят Минск 23-24 мая. Их визит будет приурочен к 25-летию установления...

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