МИД Беларуси начал аккредитовывать журналистов на сессию ПА ОБСЕ в Минске

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси начал аккредитовывать журналистов на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Об этом сообщил сегодня начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже сейчас журналисты могут обращаться в МИД для получения аккредитации на мероприятие. Вся необходимая для этого информация доступна на сайте нашего ведомства. МИД Беларуси совместно с международным секретариатом Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет делать все возможное для обеспечения комфортных условий работы представителей иностранных и отечественных СМИ в ходе сессии Парламентской ассамблеи", - подчеркнул Дмитрий Мирончик.

Как сообщалось, 26-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в белорусской столице 5-9 июля. Мероприятие станет одним из наиболее крупных международных форумов в Беларуси в 2017 году.-0-