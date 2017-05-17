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МИД Беларуси начал аккредитовывать журналистов на сессию ПА ОБСЕ в Минске

18.05.2017 11:56 — Новости Политики | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси начал аккредитовывать журналистов на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Об этом сообщил сегодня начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже сейчас журналисты могут обращаться в МИД для получения аккредитации на мероприятие. Вся необходимая для этого информация доступна на сайте нашего ведомства. МИД Беларуси совместно с международным секретариатом Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет делать все возможное для обеспечения комфортных условий работы представителей иностранных и отечественных СМИ в ходе сессии Парламентской ассамблеи", - подчеркнул Дмитрий Мирончик.

Как сообщалось, 26-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в белорусской столице 5-9 июля. Мероприятие станет одним из наиболее крупных международных форумов в Беларуси в 2017 году.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось, 26-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в белорусской столице 5-9 июля. Мероприятие станет одним из наиболее крупных международных форумов...

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