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Лукашенко наградил Николича орденом Дружбы народов

18.05.2017 10:00 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко наградил Николича орденом Дружбы народов
Томислав Николич и Александр Лукашенко

18 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости наградил Президента Сербии Томислава Николича орденом Дружбы народов, передает корреспондент БЕЛТА.

Государственная награда вручена за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.

До настоящего времени Президент Беларуси четыре раза посещал Сербию, проведено три визита глав сербского государства в Минск.

Беларусь и Сербия успешно взаимодействуют в международных организациях, оказывая друг другу поддержку. В последние годы активизировалось сотрудничество между регионами Беларуси и Сербии, 15 белорусских городов, включая все областные центры, установили побратимские и партнерские отношения с городами Сербии.

В период с 2009 по 2015 год товарооборот между двумя странами вырос в 4,7 раза, превысив отметку в $250 млн. В январе-марте 2017 года товарооборот составил $54,5 млн, что на 25,6% выше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Объем белорусского экспорта в Сербию увеличился на 59,6% и составил $28,4 млн.

В Беларуси зарегистрировано несколько предприятий с участием сербского капитала. В свою очередь в Сербии действуют сборочные производства белорусских тракторов и автобусов. В 2014 году на базе компании "Беларус-Агропанонка" создано сборочное производство тракторов малых мощностей. Прорабатываются новые совместные проекты сотрудничества в сфере производственной кооперации.

Продолжается также взаимодействие с сербскими партнерами по реализации проектов "Маяк Минска" и "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир".

В Сербии 2 апреля состоялись очередные президентские выборы, победу на которых одержал действующий председатель правительства и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Александр Вучич. Вступление в должность избранного Президента Сербии ожидается 31 мая 2017 года. В этот же день заканчиваются полномочия Томислава Николича, который не стал баллотировался на второй президентский срок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Государственная награда вручена за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.

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