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Генассамблея ООН примет инициированную Беларусью резолюцию о роли перевода в сближении народов

18.05.2017 12:14 — Новости Политики | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная ассамблея ООН примет инициированную Беларусью резолюцию о роли перевода в сближении народов. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"24 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке планируется принятие инициированной Беларусью при поддержке Азербайджана резолюции Генеральной ассамблеи ООН о роли профессионального перевода в сближении народов, укреплении мира, содействии взаимопониманию и развитию. Это первая такого рода резолюция в Организации Объединенных Наций", - обратил внимание Дмитрий Мирончик.

Ее уникальность заключается в том, что впервые перевод и переводчики признаются как важный практический инструмент укрепления и сохранения многоязычия в мире. Резолюция призвана продвигать культурное и лингвистическое разнообразие, а также содействовать совершенствованию переводческой деятельности в ООН.

"Чтобы отдать дань уважения работе переводчиков, которые способствуют успеху взаимодействия стран в ООН, резолюция устанавливает Международный день перевода, который будет отмечаться ежегодно 30 сентября в день Святого Иеронима - христианского покровителя переводчиков", - добавил пресс-секретарь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ее уникальность заключается в том, что впервые перевод и переводчики признаются как важный практический инструмент укрепления и сохранения многоязычия в мире....

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