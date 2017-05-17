Президента Сербии в Минске наградили орденом

Сегодня в Минск с рабочим визитом прибыл президент Сербии Томислав Николич. Он получил от белорусского коллеги орден Дружбы народов.

Вручая сербскому президенту орден, Лукашенко отметил , что награда эта - полностью заслуженная, так как сербская сторона в лице своего президента поддерживает Беларусь и ее народ.

«Поэтому награда сегодняшняя абсолютно заслуженная. Здесь нет никаких условностей. Здесь нет ничего такого, что связано с должностью Президента, хоть и не без этого. Потому что когда тебя избрали Президентом, мы осуществили то, что должны были сделать давно при прежних руководителях Сербии», - заявил белорусский президент.

Лукашенко также пригласил сербского президент почаще поспать Беларусь, поддерживая отношения между странами. Николич, в свою очередь, сообщил, что после того, как покинет главный пост своей страны, может стать куратором по двусторонним отношениям Сербии с РФ, Беларусью и Казахстаном.

«Думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народов во имя укрепления нашей дружбы. Я на это очень рассчитываю», - отметил Лукашенко.

Глава белорусского государства также отметил, что как бы ни складывались обстановка и ситуация в Сербии и Беларуси, народы двух стран всегда хорошо относились друг к другу. И с приходом к власти Томислава Николича белорусско-сербские отношения разительно изменились.

«Мы встречались в Пекине с избранным президентом Сербии Александром Вучичем. И я заметил, что тот фундамент, который мы заложили в основу восстановления наших дружественных отношений между православными народами Беларуси и Сербии, укрепляется. Я вижу это по избранному президенту. Он абсолютно настроен так же, проводя эту политику нашей дружбы. У нас нет закрытых тем. Вы должны знать, что мы всегда с любовью и уважением относились к сербам и будем придерживаться такой политики», - сказал Александр Лукашенко.

Отметим, что данный визит Николич в качестве президента может стать одним из последних, вскоре на посту его сменит упомянутый Александром Лукашенко Вучич, нынешний премьер-министр страны. За все время белорусский президент четырежды был в Сербии с визитами, трижды Беларусь посещали с ответным визитом главы Сербии. Стоит также обратить внимание на то, что Николич прилетел вечером 17 мая в Беларусь с рабочим визитом на обычном рейсе Lufthansa маршрута Франкфурт-Минск.

В период с 2009 по 2015 год товарооборот между двумя странами вырос в 4,7 раза, превысив отметку в $250 млн. В январе-марте 2017 года товарооборот составил $54,5 млн, что на 25,6% выше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Ранее БДГ сообщала о визите в Минск в конце января сербской делегации и многочисленных планах по сотрудничеству между странами.

Фото: president.gov.by