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Президента Сербии в Минске наградили орденом
18.05.2017 12:49 — Новости Политики | БДГ
Сегодня в Минск с рабочим визитом прибыл президент Сербии Томислав Николич. Он получил от белорусского коллеги орден Дружбы народов.
Вручая сербскому президенту орден, Лукашенко
«Поэтому награда сегодняшняя абсолютно заслуженная. Здесь нет никаких условностей. Здесь нет ничего такого, что связано с должностью Президента, хоть и не без этого. Потому что когда тебя избрали Президентом, мы осуществили то, что должны были сделать давно при прежних руководителях Сербии», - заявил белорусский президент.
Лукашенко также пригласил сербского президент почаще поспать Беларусь, поддерживая отношения между странами. Николич, в свою очередь, сообщил, что после того, как покинет главный пост своей страны, может стать куратором по двусторонним отношениям Сербии с РФ, Беларусью и Казахстаном.
«Думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народов во имя укрепления нашей дружбы. Я на это очень рассчитываю», - отметил Лукашенко.
Глава белорусского государства также отметил, что как бы ни складывались обстановка и ситуация в Сербии и Беларуси, народы двух стран всегда хорошо относились друг к другу. И с приходом к власти Томислава Николича белорусско-сербские отношения разительно изменились.
«Мы встречались в Пекине с избранным президентом Сербии Александром Вучичем. И я заметил, что тот фундамент, который мы заложили в основу восстановления наших дружественных отношений между православными народами Беларуси и Сербии, укрепляется. Я вижу это по избранному президенту. Он абсолютно настроен так же, проводя эту политику нашей дружбы. У нас нет закрытых тем. Вы должны знать, что мы всегда с любовью и уважением относились к сербам и будем придерживаться такой политики», - сказал Александр Лукашенко.
Отметим, что данный визит Николич в качестве президента может стать одним из последних, вскоре на посту его сменит упомянутый Александром Лукашенко Вучич, нынешний премьер-министр страны. За все время белорусский президент четырежды был в Сербии с визитами, трижды Беларусь посещали с ответным визитом главы Сербии. Стоит также обратить внимание на то, что Николич прилетел вечером 17 мая в Беларусь с рабочим визитом на обычном рейсе Lufthansa маршрута Франкфурт-Минск.
В период с 2009 по 2015 год товарооборот между двумя странами вырос в 4,7 раза, превысив отметку в $250 млн. В январе-марте 2017 года товарооборот составил $54,5 млн, что на 25,6% выше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.
Ранее БДГ
Фото: president.gov.by
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Сегодня в Минск с рабочим визитом прибыл президент Сербии Томислав Николич. Он получил от белорусского коллеги орден Дружбы народов.
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