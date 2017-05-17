Заседание Парламентского комитета ЦЕИ пройдет в Минске 30 мая

Михаил Мясникович во время встречи с послами стран ЦЕИ

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) пройдет в Минске 30 мая. Подготовку к его проведению, а также другие мероприятия программы председательства Беларуси в ЦЕИ обсуждены сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с послами стран ЦЕИ, посольства которых расположены в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Участие в предстоящем заседании Парламентского комитета ЦЕИ уже подтвердили 11 стран объединения: Австрия, Италия, Польша, Молдова, Словения, Сербия, Словакия, Венгрия, Румыния, Хорватия, Болгария.

Главной темой заседания станет "Интеллектуализация экономики в регионе ЦЕИ: инновационное производство, управление и человеческий капитал". Участники мероприятия смогут обменяться опытом по актуальным вопросам развития мировой экономики.

Всего в программе председательства Беларуси в объединении более 20 мероприятий. Так, 8 июня в Минске пройдет министерская конференция по тематике взаимосвязей и совместимости в регионе ЦЕИ "Наводя мосты между Европой и Азией" в привязке к новому Шелковому пути. 22 июня в Минске состоится встреча министров иностранных дел стран ЦЕИ. В ноябре столица Беларуси примет заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ. Предусмотрены и другие мероприятия и форумы. Среди них - международная конференция "Документальное наследие в регионе ЦЕИ: сохранение, исследование и популяризация", которая пройдет в Минске при поддержке Фонда сотрудничества ЦЕИ и будет приурочена празднованию 500-летия белорусского книгопечатания.

"Во время председательства в Центрально-Европейской инициативе мы заинтересованы в проведении всех мероприятий на самом высоком уровне", - резюмировал Михаил Мясникович.

Центрально-Европейская инициатива - региональное объединение, в состав которого входят 18 государств: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Черногория и Украина. Беларусь присоединилась к объединению в июне 1996 года. ЦЕИ играет роль важного форума для развития взаимодействия государств Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в сферах трансграничного сотрудничества, энергетики, транспорта, науки и технологий, образования, культуры, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и др.

В 2017 году Беларусь впервые приняла председательство в ЦЕИ под девизом продвижения совместимости в Большой Европе. Государство стремится к укреплению и расширению связей и взаимодействия как между странами региона, так и различными интеграционными площадками, включая ЕАЭС, Европейский союз, "Восточное партнерство". Достижению этой цели будет способствовать деятельность парламентского измерения ЦЕИ, задачей которого выступает укрепление многостороннего сотрудничества между государствами объединения на парламентском уровне.-0-