Беларусь будет защищать интересы стран со средним уровнем дохода на форуме ЭКОСОС в Нью-Йорке

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков совершит 22-23 мая визит в Нью-Йорк, где примет участие в форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) высокого уровня по дальнейшей деятельности в отрасли финансирования развития. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время мероприятия Валентин Рыбаков представит подходы Беларуси к вопросам финансирования в контексте достижения целей устойчивого развития. Кроме того, участие в форуме высокого уровня будет использовано для продвижения инициативы Беларуси по учету интересов стран со средним уровнем доходов.

Белорусский дипломат во время визита в Нью-Йорк также примет участие во второй неформальной тематической сессии по борьбе с причинами миграции и тематическом мероприятии о финансировании целей устойчивого развития и сотрудничестве в сфере налогообложения.-0-