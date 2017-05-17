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Послы Беларуси и Исландии обсудили активизацию сотрудничества двух стран
18.05.2017 15:34 — Новости Политики | БелТА
Берглинд Асгейрсдоттир и Игорь Петришенко. Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации
18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопросы активизации белорусско-исландского сотрудничества в различных сферах обсуждены сегодня в Москве на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исландии в РФ Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.
"Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах, расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений", - отметили в посольстве.
Дипломатические отношения между Беларусью и Исландией установлены 25 мая 2001 года. По итогам 2016 года объем двустороннего товарооборота составил $39,2 млн.-0-
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"Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах, расширения договорно-правовой базы...
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