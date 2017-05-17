Послы Беларуси и Исландии обсудили активизацию сотрудничества двух стран

Берглинд Асгейрсдоттир и Игорь Петришенко. Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопросы активизации белорусско-исландского сотрудничества в различных сферах обсуждены сегодня в Москве на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исландии в РФ Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах, расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений", - отметили в посольстве.

Дипломатические отношения между Беларусью и Исландией установлены 25 мая 2001 года. По итогам 2016 года объем двустороннего товарооборота составил $39,2 млн.-0-