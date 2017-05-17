Для государства важен экспертный диалог по правам человека - МИД

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18 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Консультации экспертного уровня "Отчетность в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах: пятый периодический доклад Республики Беларусь" 18 мая проходят в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Лариса Бельская, в мероприятии принимают участие представители органов госуправления и общественных объединений, международных организаций и дипломатического корпуса. "Консультации посвящены представлению Беларусью пятого периодического доклада в Комитет ООН по правам человека, - сказала она. - Это значимое событие для страны. Периодические доклады готовятся государствами, поскольку именно государство несет основную ответственность по имплементации положений Международного пакта о гражданских и политических правах. Вместе с тем договорные органы по правам человека приветствуют представление организациями гражданского общества альтернативных докладов. Так сложилось, что оба процесса отчетности - государства и гражданского общества - между собой не скоординированы, существуют сами по себе".

"Мы исходим из того, что участие гражданского общества, научных структур, бизнеса, парламента, представителей местных властей (то есть всех партнеров) может не только значительно обогатить дискуссии, но и привести к появлению новых подходов, свежего взгляда, конкретных предложений и совместных проектов строительства. Такой экспертный диалог создает возможности для конструктивной коммуникации и может стать важным элементом для укрепления официальных механизмов и обязательств, направленных на выполнение Повестки дня на 2030 год и международных договоров, один из которых - Международный пакт о гражданских и политических правах", - отметила Лариса Бельская.

Представитель внешнеполитического ведомства убеждена, что в конечном итоге такой экспертный диалог содействует формированию позитивной обстановки в обществе. Данные консультации предоставят возможность общественным объединениям, партнерам высказать мнение по отраженным в белорусском докладе вопросам, изложить свое видение формата их возможного последующего участия в подготовке докладов. "Мы рассчитываем на плодотворную дискуссию и приветствуем взаимную готовность участников консультаций услышать друг друга", - сказала представитель МИД.

По ее словам, благодаря зарубежным партнерам предоставлена возможность ознакомиться с передовым международным опытом по отчетности в Комитет ООН по правам человека и сотрудничеству в этом процессе государства и гражданского общества, который будет полезен в будущем при рассмотрении вопроса о возможном участии неправительственных организаций в подготовке докладов в договорные органы по правам человека. "Мы придаем огромное значение сотрудничеству в этом процессе всех партнеров, такой формат встреч, когда возможен открытый, честный диалог, способствует совместной конструктивной работе всех заинтересованных в целях совершенствования системы защиты и поощрения прав человека", - подчеркнула Лариса Бельская.

На мероприятии также выступили постоянный координатор ООН в Беларуси Санака Самарасинха, глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Экспертные консультации организованы совместно с Министерством иностранных дел и представительством ООН в Беларуси с участием представителей заинтересованных органов государственного управления, общественных объединений и международных организаций.

Международный пакт о гражданских и политических правах является одним из основополагающих международных договоров по правам человека. Участвующие в нем государства обязались уважать и обеспечивать гражданские и политические права, признаваемые в пакте для всех лиц, находящихся в пределах их территорий и под их юрисдикцией. В числе этих прав право на жизнь и человеческое достоинство, равенство перед законом, свобода вероисповедания и неприкосновенность частной жизни, свобода слова, собраний и ассоциаций, право на справедливое судебное разбирательство. В настоящее время государствами - участниками пакта являются 169 стран мира, включая Беларусь

Для мониторинга за выполнением странами положений пакта создан Комитет ООН по правам человека, состоящий из 18 независимых экспертов. Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять комитету доклады о том, как осуществляются права, закрепленные в пакте. Государство должно предоставить первоначальный доклад спустя год после присоединения к пакту, а затем - по запросу комитета (обычно каждые четыре года). Комитет изучает доклады и излагает свои соображения и рекомендации государству-участнику в виде заключительных замечаний.

В апреле 2017 года Беларусь направила свой пятый периодический доклад, который содержит ответы на перечень вопросов, сформулированных комитетом и адресованных государству в контексте подготовки к предстоящему диалогу. Предыдущий доклад Беларусь представила в Комитете ООН по правам человека в 1997 году. -0-