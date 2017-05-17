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ЕС готов содействовать Беларуси в реализации Национального плана по правам человека - Викторин

18.05.2017 16:35 — Новости Политики | БелТА  
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ЕС готов содействовать Беларуси в реализации Национального плана по правам человека - Викторин
Андреа Викторин. Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз готов оказывать содействие Беларуси в реализации Национального плана по правам человека. Об этом заявила сегодня глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин во время консультаций экспертного уровня "Отчетность в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах: пятый периодический доклад Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Европейский союз приветствовал разработку и принятие в Беларуси Национального плана по правам человека. Это прекрасный шаг, следующим должна стать реализация это плана действий", - сказала Андреа Викторин.

По ее словам, Евросоюз, выстраивая отношения со всеми странами, уделяет важное внимание этим вопросам. Если и появляются какие-то разногласия, стороны стараются решать их последовательно и конструктивно. Андреа Викторин также обратила внимание, что ЕС готов оказывать содействие Беларуси в реализации Национального плана по правам человека, предоставляя возможности для обмена передовым опытом с другими странами и международными организациями, а также для экспертных консультаций.

Поддержка Беларуси в этой сфере будет исходить и от Организации Объединенных Наций, отметил в свою очередь постоянный координатор ООН в Беларуси Санака Самарасинха. Он подчеркнул, что подготовка очередного доклада о положении прав человека стала важным шагом для страны в этом направлении.

Международный пакт о гражданских и политических правах является одним из основополагающих международных договоров по правам человека. Участвующие в нем государства обязались уважать и обеспечивать гражданские и политические права, признаваемые в пакте для всех лиц, находящихся в пределах их территорий и под их юрисдикцией. В числе этих прав право на жизнь и человеческое достоинство, равенство перед законом, свобода вероисповедания и неприкосновенность частной жизни, свобода слова, собраний и ассоциаций, свобода от пыток, защита от жестокого обращения и произвольного задержания, право на справедливое судебное разбирательство. Пакт уделяет внимание равенству между мужчинами и женщинами, а также правам национальных меньшинств.

В настоящее время государствами - участниками пакта являются 169 стран мира, включая Беларусь. Для мониторинга за выполнением странами положений пакта создан Комитет ООН по правам человека, состоящий из 18 независимых экспертов. Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять комитету доклады о том, как осуществляются права, закрепленные в пакте. Государство должно предоставить первоначальный доклад спустя год после присоединения к пакту, а затем - по запросу комитета (обычно каждые четыре года). Комитет изучает доклады и излагает свои соображения и рекомендации государству-участнику в виде заключительных замечаний.

В апреле 2017 года Беларусь направила свой пятый периодический доклад, который содержит ответы на перечень вопросов, сформулированных комитетом и адресованных государству в контексте подготовки к предстоящему диалогу. Предыдущий доклад Беларусь представила в Комитете ООН по правам человека в 1997 году. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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