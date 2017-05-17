Главу бобруйского клуба «Патриот» освободили из СИЗО

Задержанный по делу «Белого легиона» руководитель бобруйского клуба "Патриот" Николай Михальков отпущен на свободу из СИЗО-1 в Минске. За решеткой остаются 17 других фигурантов дела.

Николай Михальков был последним членом клуба, находившимся в заключении по этому, сообщили в правозащитном центре «Вясна» . Ранее, 29 апреля, был освобожден его сын Ян.

Николая Михалькова задержали 24 марта . Первоначально она находился в СИЗО КГБ, где ему предъявили обвинение по ч.3 ст. 293 УК за якобы подготовку массовых беспорядков. Затем его перевели в СИЗО-1.

Напомним, 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в Могилеве предприятия «Кроноспан ОСБ» заявил , что в Беларуси задержаны боевики с оружием, которые тренировались в лагере в районе Бобруйска и Осиповичей и готовились к провокации.

Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Однако затем последовали аресты , в том числе членов военно-патриотического клуба «Патриот», оппозиционной организации «Молодой фронт» и прекратившей свою деятельности бывшей военно-патриотической организации «Белый легион».

А госСМИ Беларуси стали пугать граждан арестованными. Вслед за статьей в «Советской Белоруссии» «Имя им – легион» на телеканале «Беларусь 1» 12 апреля вышел фильм под названием «Белый легион черных душ».