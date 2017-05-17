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Главу бобруйского клуба «Патриот» освободили из СИЗО

18.05.2017 17:26 — Новости Политики | БДГ  
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Задержанный по делу «Белого легиона» руководитель бобруйского клуба "Патриот" Николай Михальков отпущен на свободу из СИЗО-1 в Минске. За решеткой остаются 17 других фигурантов дела.

Николай Михальков был последним членом клуба, находившимся в заключении по этому, сообщили в правозащитном центре «Вясна». Ранее, 29 апреля, был освобожден его сын Ян.

Николая Михалькова задержали 24 марта. Первоначально она находился в СИЗО КГБ, где ему предъявили обвинение по ч.3 ст. 293 УК за якобы подготовку массовых беспорядков. Затем его перевели в СИЗО-1.

Напомним, 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в Могилеве предприятия «Кроноспан ОСБ» заявил, что в Беларуси задержаны боевики с оружием, которые тренировались в лагере в районе Бобруйска и Осиповичей и готовились к провокации.

Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Однако затем последовали аресты, в том числе членов военно-патриотического клуба «Патриот», оппозиционной организации «Молодой фронт» и прекратившей свою деятельности бывшей военно-патриотической организации «Белый легион».

А госСМИ Беларуси стали пугать граждан арестованными. Вслед за статьей в «Советской Белоруссии» «Имя им – легион» на телеканале «Беларусь 1» 12 апреля вышел фильм под названием «Белый легион черных душ».

Эксперты полагают, что «спецслужбы пытаются создать образ врага, который силен, вооружен – и этим оправдать брутальные действия по подавлению акций социального протеста», а также «сбить волну социальных протестов». Правозащитники заявили о политически мотивированном преследовании фигурантов уголовного дела «о подготовке к массовым беспорядкам». Из-за отсутствия информации они намерены особо тщательно отслеживать судебный процесс.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Задержанный по делу «Белого легиона» руководитель бобруйского клуба "Патриот" Николай Михальков отпущен на свободу из СИЗО-1 в Минске.

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