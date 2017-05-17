Подразделения финмониторинга Беларуси и Пакистана планируют подписать соглашение о сотрудничестве

Во время встречи. Фото МИД

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве между подразделениями финансового мониторинга Беларуси и Пакистана планируется подписать в 2017 году. Об этом заявил сегодня председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов на встрече с делегацией руководящих работников государственных органов Пакистана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Во время встречи Леонид Анфимов проинформировал гостей об основных задачах и структуре контрольного ведомства. Особый интерес у представителей пакистанской делегации вызвала информация о работе двух департаментов КГК - финансовых расследований и финансового мониторинга. Также были обсуждены перспективные направления возможного сотрудничества Комитета госконтроля Беларуси с государственными органами Пакистана.

Делегация Пакистана находится в Беларуси с 15 мая. За это время уже состоялся ряд встреч в различных государственных организациях. В состав пакистанской делегации входят руководящие работники госорганов и учреждений, в том числе административной, аудиторской, полицейской, таможенной и других служб, представляющие преимущественно региональные структуры.-0-