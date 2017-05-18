Макей: эффективное обеспечение курса на укрепление независимости и суверенитета - результат комплексных усилий

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Эффективное обеспечение курса на укрепление независимости и суверенитета - это результат комплексных усилий всех органов госуправления, предприятий, научных кругов, экспертного сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии международной конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

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