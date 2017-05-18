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Граждане Беларуси с 19 мая могут въезжать в Аргентину без виз

19.05.2017 10:06 — Новости Политики | БелТА  
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Граждане Беларуси с 19 мая могут въезжать в Аргентину без виз

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Беларуси с 19 мая могут въезжать в Аргентину без виз. Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в Аргентине, сообщает БЕЛТА.

"Гражданам Республики Беларусь с 19 мая нет необходимости в визе для въезда в Аргентинскую Республику. Граждане Беларуси, являющиеся владельцами общегражданских паспортов, могут въезжать, следовать транзитом и временно пребывать на территории Аргентины без виз в течение периода, не превышающего 90 суток со дня первого въезда непрерывно в течение календарного года", - отмечается в сообщении.

В связи с участившимися случаями попыток въезда в Перу, Уругвай, Чили граждан Беларуси без виз посольство разъясняет, что наличие в паспорте постоянного либо временного вида на жительство одной из стран, с которой у Аргентины подписано соглашение о безвизовых поездках по гражданским паспортам (к примеру, страны ЕС, США, Канада), не освобождает от обязательного наличия виз указанных стран в белорусском паспорте при использовании его для данного путешествия.

"При планировании своей поездки в Аргентину, Перу, Чили, Уругвай пользуйтесь достоверными источниками информации в отношении визового режима между Беларусью и Аргентиной, Перу, Чили, Уругваем", - советуют в диппредставительстве.

Отмечается также, что для граждан Аргентины с 19 мая тоже действует безвизовый режим. Граждане этой страны, являющиеся владельцами общегражданских паспортов, могут въезжать, следовать транзитом и временно пребывать на территории Беларуси без виз в течение периода, не превышающего 90 суток со дня первого въезда непрерывно в течение календарного года. Для граждан Чили, Перу и Уругвая действует визовый режим для въезда в Беларусь по гражданским паспортам. Визу можно оформить в посольстве Беларуси в Аргентине.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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